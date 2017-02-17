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مباشر مباراة الأهلي و السيلية الجمعة 25\11\2016 دورى نجوم قطر

on February 17, 2017

الأهلي و السيلية

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لأهلي يدخل مباراة اليوم وسط غيابات مؤثرة أبرزها على الإطلاق غياب هدافه مشعل … قال أمين فريخة، مساعد مدرب السيلية، إن مواجهة الأهلي اليوم ستكون غاية في القوة والندية.

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