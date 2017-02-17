مباشر مباراة اسوان و طنطا‏ بث مباشر الخميس 17-02-2017 الدوري المصري on February 17, 2017

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ملعب أسوان الرياضي يستقبل الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة، مباراة بين فريقي نادى أسوان وضيفه فريق طنطا، من ضمن مباريات الجولة 19 من الدورى الممتاز, ,rال اسامه عرابي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اسوان مكتمل الصفوف قبل مواجهة طنطا غدا فى الدوري الممتاز.

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