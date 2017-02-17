مباشر مباراة الغرافة و الخور اليوم الجمعة 17/2/2017 دوري نجوم قطر on February 17, 2017

تنتظر مساء اليوم الجمعة الجماهير مباراة هامة، حيث يخوض منتخب الخور نظيره الغرافة ضمن منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم, موعد مباراة الغرافة والخور اليوم الجمعة17/2/2017- فى الاسبوع.

مباشر مباراة الغرافة و الخور اليوم الجمعة 17/2/2017 دوري نجوم قطر, تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة 21 لدوري نجوم قطر، حيث يستضيف الغرافة الخور، ويلعب الأهلي مع السيلية ويلتقي الشحانية مع الوكرة. الغرافة والخور.



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