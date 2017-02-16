مباشر مباراة أياكس أمستردام و ليجيا وارسو بث مباشر الخميس 16-2-2017 الدوري الاوروبي on February 16, 2017

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دمرت مجموعة من المشجعين المتعصبين التابعين لنادي “ليجيا وارسو” البولندي مقرًا لرابطة مشجعي نادي “آياكس أمستردام” الهولندي قبل ساعات من المباراة . يلعب ليجيا وارسو البولندى مع أياكس أمستردام الهولندى، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس .

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