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مباشر مباراة سيلتا فيغو و شاختار دونيتسك بث مباشر الخميس 16-02-2017 الدوري الأوروبي

on February 16, 2017

سيلتا فيغو و شاختار دونيتسك

مباراة سيلتا فيغو وشاختار دونيتسك دور 32 – الذهاب ضمن الدوري الاوروبي, مشاهدة مباراة سيلتا فيغو وشاختار دونيتسك بث مباشر 16-02-2017 الدوري الأوروبي, Celta de Vigo vs FC Shakhtar Donetsk.

مباراة سيلتا فيغو و شاختار دونيتسك الخميس 16 فبراير شباط 2017، ضمن مباريات الدورى الأوروبى ، مباراة سيلتا فيغو وشاختار دونيتسك ضمن مباريات الدورى الأوروبى ،على ملعب كينجستون ، في اللقاء الذي يبحث من خلاله الطرفين على تحقيق الفوز، من أجل تعزيز حظوظهم في الحصول على البطولة. UEFA Europa League

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