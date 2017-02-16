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» مباشر مباراة سيلتا فيغو و شاختار دونيتسك بث مباشر الخميس 16-02-2017 الدوري الأوروبي
مباشر مباراة سيلتا فيغو و شاختار دونيتسك بث مباشر الخميس 16-02-2017 الدوري الأوروبي
on February 16, 2017
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مباراة سيلتا فيغو و شاختار دونيتسك الخميس 16 فبراير شباط 2017، ضمن مباريات الدورى الأوروبى ، مباراة سيلتا فيغو وشاختار دونيتسك ضمن مباريات الدورى الأوروبى ،على ملعب كينجستون ، في اللقاء الذي يبحث من خلاله الطرفين على تحقيق الفوز، من أجل تعزيز حظوظهم في الحصول على البطولة. UEFA Europa League
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