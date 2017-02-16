مباشر مباراة توتنهام و جينت بث مباشر الخميس الدوري الاوروبي 2016/2017 16/02/2017 on February 16, 2017

مباشر مباراة توتنهام و جينت بث مباشر الخميس الدوري الاوروبي 2016/2017 16/02/2017 UEFA Europa League.

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أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، عن تشكيل فريقه في مباراة جينت البلجيكي، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 32 بالدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب جوليس أوتن.

وضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: والكر، ألديفريليد، إيريك داير، دافيس خط الوسط: ديمبلي، ديلي آلي، وينكس، وانياما، سيسوكو

خط الهجوم: هاري كين.مباشر مباراة توتنهام و جينت بث مباشر الخميس الدوري الاوروبي 2016/2017 16/02/2017, مباشر مباراة توتنهام و جينت بث مباشر الخميس الدوري الاوروبي 2016/2017 16/02/2017, مباشر مباراة توتنهام و جينت بث مباشر الخميس الدوري الاوروبي 2016/2017 16/02/2017.

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