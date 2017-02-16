مباشر مباراة الريان و معيذر الخميس 16-2-2017 الجولة 21 دوري نجوم قطر 2016 – 2017 on February 16, 2017

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أكَّد الدنماركي مايكل لاودروب، مدرب فريق الريان القطري، على أهمية وصعوبة مباراة فريقه مع معيذر، التي ستقام الخميس، بالجولة الـ21 من دوري نجوم قطر.

مباراة الريان ومعيذر بث مباشر بتاريخ 16-02-2017 دوري نجوم قطر, مباشر مباراة الريان و معيذر الخميس 16-2-2017 الجولة 21 دوري نجوم قطر 2016 – 2017, مباشر مباراة الريان و معيذر الخميس 16-2-2017 الجولة 21 دوري نجوم قطر 2016 – 2017. شدد مايكل لاودروب المدير الفني لفريقنا على أن تركز الرهيب على لقاء معيذر وليس مباراةالوحدة الاماراتي في دوري ابطال اسيا، يواصل فريق معيذر صراعه من أجل البقاء بأضواء دوري نجوم قطر

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