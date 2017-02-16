مباشر مباراة فنربخشة و كراسنودار بث مباشر الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي on February 16, 2017

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فريق فنربخشة التركي وجه مشجعيه قبل مواجهة كراسنودار الروسي في ذهاب الدوري الأوربي لكرة القدم.



ونشر فنربخشة توصيات وهي: عدم التسلل إلى أرضية الملعب، والامتناع عن رمي أشياء غريبة باتجاه أرضية الملعب، وعدم رفع لافتات وشعارات سياسية، وعدم رفع أعلام استفزازية”.وحذر النادي التركي من فرضة غرامات مالية على المشجعين وتوريط النادي بمشاكل كبيرة في حال خرق التوصيات.

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