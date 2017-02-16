مباشر مباراة فنربخشة و كراسنودار بث مباشر الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي

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فريق فنربخشة التركي وجه مشجعيه قبل مواجهة كراسنودار الروسي في ذهاب الدوري الأوربي لكرة القدم.
وحذر النادي التركي من فرضة غرامات مالية على المشجعين وتوريط النادي بمشاكل كبيرة في حال خرق التوصيات.
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