مباشر مباراة الوحدة و الشارقة الخميس 16-2-2017 الجولة 19 ضمن دوري الخليج العربي 2016 – 2017 on February 16, 2017

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الوحدة يرفع شعار الفوز على الشارقة، على الرغم من أن طرفيها بعيدان عن المنافسة على درع البطولة، وتكمن الخصوصية في أن الطرفين ستتجدد مواجهتهما في نصف نهائي كأس رئيس الدولة مرة أخرى هذا الموسم، بجانب فوز «العنابي» بالسبعة على «الملك» في لقاء الفريقين بالدور الأولو,مباشر مباراة الوحدة و الشارقة الخميس 16-2-2017 الجولة 19 ضمن دوري الخليج العربي 2016 – 2017. مباشر مباراة الوحدة و الشارقة الخميس 16-2-2017 الجولة 19 ضمن دوري الخليج العربي 2016 – 2017.

مباشر مباراة الوحدة و الشارقة الخميس 16-2-2017 الجولة 19 ضمن دوري الخليج العربي 2016 – 2017, الشارقة خسر في الجولات الثماني الماضية، وهو يعمل على رد اعتباره بعد سباعية الدور الأول، وشهد الفريق تطوراً بعد تسلم بيسيرو لدفة القيادة الفنية للفريق، وبالمقابل لا يزال خط هجومه يعاني نوعاً من الكسل، حيث لم يسجل سوى هدفين من ركلتي جزاء في آخر 5 مباريات، وهو ما يجعل مهمته أمام الوحدة صعبة جداً خاصة في ظل استعادة الأخير لعدد من العناصر الأساسية في الخط الخلفي.مباشر مباراة الوحدة و الشارقة الخميس 16-2-2017 الجولة 19 ضمن دوري الخليج العربي 2016 – 2017.

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