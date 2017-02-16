مباشر مباراة الفتح و التعاون الخميس 16-2-2017 الجولة 19 دوري جميل 2016 – 2017 on February 16, 2017

مباراة الفتح والتعاون الجولة 19 ضمن دوري جميل 2016 – 2017

تُفتتح اليوم الخميس منافسات الجولة ال 19 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك عندما يحل التعاون ضيفاً على الفتح بملعب ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

المرحلة الـ19 من دوري جميل السعودي تشهد مواجهة حيث يلتقي التعاون والفتح المشاركان قارياً الخميس على ملعب الأحساء، ويأمل كل فريق في تحقيق العلامة الكاملة للابتعاد عن حسابات الخطر والهبوط، وخصوصاً مع اقتراب الدوري من الأمتار الأخيرة.



مباشر مباراة الفتح و التعاون الخميس 16-2-2017 الجولة 19 دوري جميل 2016 – 2017, الفتح انتفض أخيراً، وحقق انتصارين متتاليين أمام الفيصلي والرائد أبعداه للمرة الأولى هذا الموسم من نهاية الترتيب، إذ صعد من المركز الـ14 إلى المرتبة الـ12 برصيد 15 نقطة، وسيمنحه انتصاره اليوم النقطة الـ18 وقد يصعد به إلى المركز الـ11 ليحقق تقدماً أكثر وأكثر، وخصوصاً مع التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى الفريق الأول.. مباراة الفتح و التعاون الخميس 16-2-2017 الجولة 19 دوري جميل 2016 – 2017,«النموذجي يتسلح بالأرض والجمهور، وفي الملعب ذاته الذي شهد فوزاً مهماً في مسيرة الفريق على الصعيد الآسيوي حينما نجح في إقصاء فريق ناساف الأوزبكي في مباراة الملحق الآسيوي الذي يحدد المتأهل إلى دوري المجموعات، وجاء الفوز عبر البرتغالي أوكرا الذي سجل أيضاً في المباراة الدورية الأخيرة أمام الاتفاق.

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