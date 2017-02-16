مباشر مباراة الظفرة و بني ياس بث مباشر الخميس 16-02-2017 دوري الخليج العربي on February 16, 2017

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مباراتان لحساب الأسبوع 19 من دوري الخليج العربي تقامان اليوم الخميس, يلتقي الظفرة مع بني ياس في الغربية، و يلتقي الوحدة مع الشارقة في استاد آل نهيان.

بني ياس صاحب المركز الأخير (8 نقاط) في الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم, يحل ضيفا على الظفرة الخامس (26 نقطة) في مباراة هي الأمل الأخير بالنسبة إلى «السماوي» في رحلة البحث عن الخروج من قاع الترتيب.



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مباشر مباراة الظفرة و بني ياس بث مباشر الخميس 16-02-2017 دوري الخليج العربي بني ياس يراهن على الأجانب الجدد نيفولو وايزيكيل ومندي من أجل زيارة شباك أصحاب الأرض، بينما سيعمل المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر على ترتيب الأوراق الدفاعية، أملا في تلافي الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في مواجهة الجزيرة في المرحلة السابقة، والتي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف.أما الظفرة ، فلن يرضى بالخسارة، بعدما حقق الفريق حتى الآن إنجازا غير مسبوق بالوصول إلى المركز الخامس بعد انتهاء 18 جولة من عمر المسابقة.الفضل في إنجاز فارس الغربية يعود إلى المدير الفني السوري محمد قويض الذي سيعتمد على خبرة عناصره، سواء دفاعيا أو حتى هجوميا، بعدما أبلى المغربي ياسين الصالحي البلاء الحسن في تعويض رحيل ديوب وخريبين، في الوقت الذي لا يزال يحتاج العماني الهاجري إلى تقديم أداء أفضل حتى يترك بصمة تسهم في تعزيز موقف الفريق في بنك المسابقة.