مباشر مباراة السد و العربي الخميس 2-2017 الجولة 21 دوري نجوم قطر 2016 – 2017 on February 16, 2017

مباشر مباراة السد و العربي الخميس 2-2017 الجولة 21 دوري نجوم قطر 2016 – 2017

مباراة السد والعربي الجولة 21 ضمن دوري نجوم قطر 2016 – 2017، الفريق القطرى, فريق نادى السد يخوض مواجة مباشر مباراة السد و العربي الخميس 2-2017 الجولة 21 دوري نجوم قطر 2016 – 2017, اليوم الخميس الموافق 16 أمام فريق نادى العربى فى أطار مباراه لقاء العوده بين الفريقين حيث سيحل فريق نادى العربى ضيفا فى هذه المباراه على نظيره القطرى فريق نادى السد القطرى هذا وتقام المباراه فى أطار منافسات الأسبوع ال21 من عمر بطوله دورى نجوم قطر الدورى القطرى الممتاز هذا وسوف تقام المباراه على ملعب أستاد جاسم بن حمد فى معقل فريق نادى السد ومن الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذى قد جمع بين الفريقين فى القسم الول من البطوله قد انتهى لصالح فريق نادى السد بفوزه ب3 أهداف مقابل هدفين من قبل لاعبو فريق العربى.

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