مباشر مباراة الخريطيات و الجيش الخميس 16-2-2017- بطولة دوري نجوم قطر 2016 / 2017 on February 16, 2017

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مباراة الخريطيات و الجيش – بطولة دوري نجوم قطر 2016 / 2017 , يدخل الجيش لقاءه الخميس مع الخريطيات في الساعة السادسة و55 دقيقة على ملعب حمد الكبي, ضمن مباريات الجولة 21 لدوري نجوم قطر وهو لن يكون أمامه بديل سوى اللعب للفوز فقط وحصد النقاط الثلاث وليس حتى نقطة التعادل في ظل موقفه المتأزم بجدول الترتيب وتواجده ضمن دائرة الخطر حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 5 انتصارات و4 تعادلات مقابل 11 خسارة، وسجل مهاجموه 16 هدفا بينما دخل مرمى الفريق 27 هدفا على مدار الموسم وهو رقم كبير مقارنة بالصلابة الدفاعية للصواعق في المواسم السابقة.



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الخريطيات يدخل اللقاء في حالة معنوية جيداً منتشياً بالفوز المهم على السيلية بهدفي مقابل هدف إلا أنه يدرك جيداً أن الجيش الجريح من فقدان الأمل في المنافسة على لقب بطولة الدوري بعد تراجعه للمركز الرابع سيحاول جاهدين تحسين موقفه والتقدم للأمام أملاً في إحياء آمال المنافسة رغم أن الأمر يبدو صعباً في ظل وجود فارق 11 نقطة كاملة عن لخويا متصدر جدول الترتيب.الجيش نجح في عبور حاجز الشحانية الصعب في الجولة الماضية مستفيداً من إهدار فهد خلفان لاعب الشحانية لركلة جزاء ليخرج فائزا 2-1 ويستعيد مسيرة الانتصارات بعد غياب طويل رافقه تراجع على صعيد النتائج في الدوري والخروج الآسيوي.في مباراة الخريطيات و الجيش يعاني الجيش من غيابات أبرزها بسبب عامل الإصابات والذي يتمثل في خالد عبدالرؤوف ودامي تراوري وعبدالقادر إلياس ولوكاس وماجد محمد وقبلهم المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تم استبعاده من القائمة منذ بداية الموسم، لكن الشيء الجيد بالنسبة للجهاز الفني للفريق بقيادة لموشي هو جاهزية بقية المحترفين خاصة على صعيد الهجوم بوجد رومارينهو وراشيدوف، وسيدو كيتا في وسط الملعب.