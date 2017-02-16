يلتقي أتلتيك بلباو الإسباني، بقيادة آريتز أدوريتز “هداف البطولة” ضيفه فريق أبويل نيقوسيا القبرصى، في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم الخميس في اطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الدورى الأوروبى.
مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي.يلتقي أتلتيك بلباو الأسباني، بقيادة نجمه آريتز أدوريتز (هداف البطولة) مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.
– يلتقي أتلتيك بلباو الإسباني، بقيادة نجمه آريتز أدوريتز “هداف البطولة” ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصى، في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم الخميس.مباشر مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي.