مباشر مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي on February 16, 2017

يلتقي أتلتيك بلباو الإسباني، بقيادة آريتز أدوريتز “هداف البطولة” ضيفه فريق أبويل نيقوسيا القبرصى، في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم الخميس في اطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الدورى الأوروبى.



اليوم.. أتلتيك بلباو وأبويل نيقوسيا في الدوري الأوروبي, مباشر مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي.مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي.يلتقي أتلتيك بلباو الأسباني، بقيادة نجمه آريتز أدوريتز (هداف البطولة) مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.

– يلتقي أتلتيك بلباو الإسباني، بقيادة نجمه آريتز أدوريتز “هداف البطولة” ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصى، في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم الخميس.مباشر مباراة أتلتيك بلباو و أبويل نيقوسيا الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي.

التعليقات