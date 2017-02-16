مباشر مباراة مانشستر يونايتد و سانت إيتيان اليوم الخميس 16-2-2017 الدوري الأوروبي on February 16, 2017

تقام اليوم، الخميس، مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام سانت إيتيان الفرنسى، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة الدورى الأوروبى “يوروباليج”.Manchester United Saint Etienne.

يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره سانت إيتيان الفرنسي، اليوم ي مدينة مانشستر بإنجلترا مباراة كبيرة منتظرة تجمع الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد علي ملعبهم ووسط جمهورهم مع فريق سانت ايتيان الفرنسي

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Watch Manchester United vs Saint-Etienne Live Today, ستكون مواجهتا مانشستر يونايتد الإنكليزي مع سانت إتيان الفرنسي، وروما.

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