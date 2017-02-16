مباشر مباراة الهلال و الخليج بث مباشر الخميس 16-2-2017 دوري جميل on February 16, 2017

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مباراة الهلال و الخليج الخميس 16 فبراير شبتاط 2017 في مباريات دوري جميل السعودي للمحترفين، مواجهة الهلال والخليج اليوم على أستاذ الامير فيصل بن فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي يبحث من خلاله كلا الطرفين على تحقيق نتيجة إيجابية خصوصا من جانب الزعيم متصدر جدول ترتيب دوري جميل السعودي الذي يطمح إلي تعزيز تواجده في المركز الأول.

مباشر مباراة الهلال و الخليج بث مباشر الخميس 16-2-2017 دوري جميل وفي المقابل يطمح الخليج من خلال مباراة الهلال اليوم على تحقيق نتيجة إيجابية بهدف التقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وفي هذا التقرير سنعرض عليكم إلي جانب توقيت المباراة، قنوات مشاهدة مباراة الهلال والخليج مباشرة اليوم.

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