مباشر مباراة ريال مدريد و نابولي اليوم الاربعاء 15-2-2017 دوري أبطال أوروبا on February 15, 2017

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فريق ريال مدريد الإسباني يواجه فريق نابولي الإيطالي, وذلك ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على رضية ملعب ” سانتياجو برنابيو “. ويسعى فريق نابولي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه, في وقت يتطلع فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز والحفاظ على نظافة شباكه ,Real Madrid Napoli .ريال مدريد، تأهل لدور 16 في المركز 2 خلف بوروسيا دورتموند، امتلك 12 نقطة فقط، بعد أن حقق فقط ثلاثة انتصارات بنسبة خمسون بالمائة وتعادل خلال الثلاث مباريات الأخرى، إلا أنه حافظ على سجله دون هزائم. على الجانب الآخر، نجح فريق نابولي الإيطالي في التأهل لدور الستة عشر بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد إحدى عشرة نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني بنفيكا، حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات وتعادل في لقائين وتلقى خسارة وحيدة خلال الست مباريات التي خاضها بدور المجموعات, مباشر مباراة ريال مدريد و نابولي اليوم الاربعاء 15-2-2017 دوري أبطال أوروبا.