مباشر مباراة الإسماعيلى و الأهلى اليوم الأربعاء 15/ 2 / 2017 الدوري المصري on February 15, 2017

مباشر مباراة الإسماعيلى و الأهلى اليوم الأربعاء 15/ 2 / 2017 الدوري المصري, مباراة الإسماعيلى و الأهلى اليوم الأربعاء 15 شباط 2017 , مباراة الإسماعيلى والأهلى تقام الخامسة مساء الاربعاء على استاد الجيش الثالث بالسويس، ويسعى الأحمر للحفاظ على قمة الدورى الذى يتربع على جدول ترتيبه برصيد 45 نقطة ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة السوبر المحلي أمام الزمالك بركلات الترجيح الجمعة الماضية بالإمارات، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة ويبحث العودة للمربع الذهبى للبطولة مع مدربه الجديد ستراكا.مباراة الإسماعيلي والأهلي Ismaily vs Al Ahly في الدوري المصري .

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