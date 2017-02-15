مباشر مباراة الجزيرة و الإمارات بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي on February 15, 2017





دوري الخليج العربي الاماراتي, مباشر مباراة الجزيرة و الإمارات بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي.

التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لنادي الإمارات الإماراتي قال أن مباراة فريقه الأربعاء ضد نادي الجزيرة ستكون مباراة قوية جداً خاصة أنه سيلعب ضد متصدر الترتيب ، ويلعب الإمارات ضد الجزيرة في إطار الجولة 19 من دوري الخليج العربي الإماراتي .

وأشاد هاشيك بأداء لاعبيه ووصفهم بأنهم يمتلكون إمكانيات عالية وقادرون على التحدي ومواجهة الظروف التي قد تعيقهم ، مثل ما حدث في العديد من المباريات القوية مثل العين والشباب وبني ياس والجزيرة في مرحلة الذهاب .

ويتربع نادي الجزيرة على عرش صدارة الترتيب للدوري برصيد 47 نقطة بينما يقبع الإمارات بالمركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة. مباشر مباراة الجزيرة و الإمارات بث الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي, مباشر مباراة الجزيرة و الإمارات بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي, مباشر مباراة الجزيرة و الإمارات بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي.

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