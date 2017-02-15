مباشر مباراة الاهلي و حتا بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي on February 15, 2017

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موعد مباراة الاهلي‏ و حتا الاربعاء 15 فبراير- شباط الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت غرانيتش, الساعة الثانية وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة الثالثة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة ومصر وليبيا والساعة الرابعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.

الاهلي‏ في المركز 3 بالترتيب الدوري الإماراتي برصيد 38 نقطة بعد تحقيق 11 إنتصارا و 5تعادلات وهزيمتين وتسجيل 36 هدفا وتلقي 12 هدفا في مرماه.

نادي حتا فهو يحتل المركز9 في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن حقق خمس إنتصارات وخمس تعادلات وثمانية هزائم مسجلا 17 هدفا ومتلقيا 29 هدفا. مباشر مباراة الاهلي و حتا بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي , مباشر مباراة الاهلي و حتا بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي .

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