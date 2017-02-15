مباشر مباراة الزمالك و الانتاج الحربى الأربعاء 15-2-2017 الدورى المصري on February 15, 2017



موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الأربعاء 15/ 2/ 2017, مباشر مباراة الزمالك و الانتاج الحربى الأربعاء 15-2-2017 الدورى المصري

الثامنة مساء الاربعاء مباراة الزمالك و الإنتاج الحربى على ملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس في مباريات الأسبوع الـ 18 لمسابقة الدورى الممتاز.مباشر مباراة الزمالك و الانتاج الحربى الأربعاء 15-2-2017 الدورى المصري.

مباشر مباراة الزمالك و الانتاج الحربى الأربعاء 15-2-2017 الدورى المصري , الزمالك يواجه الإنتاج الحربى بمعنويات جيدة بعد تحقيق لقب السوبر المحلى أمام النادى الأهلى الجمعة الماضى فى الإمارات، مما جعل لاعبى الأبيض فى حالة نفسية جيدة لتحقيق اللقب الغائب منذ عدة سنوات وكسر عقده الأحمر فى السوبر .موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى اليوم الأربعاء 15-2-2017 والقنوات الناقلة فى الدورى المصرى وكأس السوبر ينعش الحظوظ

مباشر مباراة الزمالك و الانتاج الحربى الأربعاء 15-2-2017 الدورى المصري, مباراة الزمالك و الإنتاج الحربى تشهد أزمة بسبب النقص في العدد حيث يغيب باسم مرسى بعد حصوله على الإنذار خلال مباراة السوبر وكذلك الثنائى طارق حامد و على جبر بسبب حصولهما على راحة سلبية للإجهاد بعد المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب ثم لقاء السوبر وأيضا محمد ناصف الظهير الأيسر للإصابة بكدمة فى القدم .

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