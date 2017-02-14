مشاهدة مباراة سموحة والشرقية – بث مباشر الدوري المصري 2016/2017 – بتاريخ 14/02/2017, مباراة سموحة و الشرقية,
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المدير الفنى لسموحة اكد مؤمن سليمان إن المباراة أمام الشرقية ستكون صعبة على الفريق السكندري، خاصة أن الشرقية لديه دوافع كبيرة لتحقيق الفوز، وتحسين ترتيبه بجدول المسابقة ، وليس لدى سموحة مجال للتفريط فى النقاط .
عماد النحاس المدير الفنى للشرقية أكد أن فريق الشرقية يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه للمراكز المتقدمة بالدوري، والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثانى . مباشر مباراة سموحة و الشرقية بث مباشر الثلاثاء 14-2-2017 الدوري المصري, مباشر مباراة سموحة و الشرقية بث مباشر الثلاثاء 14-2-2017 الدوري المصري.