مباشر مباراة سموحة و الشرقية بث مباشر الثلاثاء 14-2-2017 الدوري المصري on February 14, 2017

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فريق سموحة يستضيف فريق الشرقية على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ،سموحة يحتل المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد 30 نقطة فيما يقبع الشرقية فى المركز الاخير برصيد 8 نقاط.

المدير الفنى لسموحة اكد مؤمن سليمان إن المباراة أمام الشرقية ستكون صعبة على الفريق السكندري، خاصة أن الشرقية لديه دوافع كبيرة لتحقيق الفوز، وتحسين ترتيبه بجدول المسابقة ، وليس لدى سموحة مجال للتفريط فى النقاط .

عماد النحاس المدير الفنى للشرقية أكد أن فريق الشرقية يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه للمراكز المتقدمة بالدوري، والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثانى . مباشر مباراة سموحة و الشرقية بث مباشر الثلاثاء 14-2-2017 الدوري المصري, مباشر مباراة سموحة و الشرقية بث مباشر الثلاثاء 14-2-2017 الدوري المصري.

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