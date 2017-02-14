مباشر مباراة إنبي و النصر للتعدين بث مباشر الثلاثاء 14-2-2017 الدوري المصري on February 14, 2017

الدوري المصري الممتاز – 2016 / 2017 الدوري المصري الممتاز – 2016 / 2017 – الدور الثاني, مباشر مباراة إنبي و النصر للتعدين بث مباشر الثلاثاء 14-2-2017 الدوري المصري.

مباراة انبي و النصر للتعدين في الدوري المصري, بث مباشر بتاريخ 14-02-2017, اليوم الثلاثاء الجولة الثامنة عشرة في مسابقة الدورى ، حيث تقام مباراتين سموحة و الشرقية ويلاقى إنبى نظيره النصر للتعدين.

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