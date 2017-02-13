Eibar Vs Granada, مباراة إيبار و غرناطة , مباراة إيبار وغرناطة الجولة 22 ضمن الدوري الاسباني 2016 – 2017, مباشر مباراة إيبار و غرناطة مباشر اليوم 13-2-2017 الدوري الإسباني.
الدورى الأسبانى الممتاز بطوله الليجا اليوم الأثنين مع مباراة تجمع فريقى فريق نادى ايبار ونظيره الأسبانى فريق نادى غرناطه وذلك فى أطار لقاء العوده بين الفريقين فى منافسات الجوله ال22 من عمر بطوله الدورى الأسبانى الممتاز بطوله الليجا حيث سيحل فريق نادى غرناطه فى هذه المباراه ضيفا على نظيره فريق نادى أيبارز
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