مباشر مباراة إيبار و غرناطة مباشر اليوم 13-2-2017 الدوري الإسباني on February 13, 2017

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الدورى الأسبانى الممتاز بطوله الليجا اليوم الأثنين مع مباراة تجمع فريقى فريق نادى ايبار ونظيره الأسبانى فريق نادى غرناطه وذلك فى أطار لقاء العوده بين الفريقين فى منافسات الجوله ال22 من عمر بطوله الدورى الأسبانى الممتاز بطوله الليجا حيث سيحل فريق نادى غرناطه فى هذه المباراه ضيفا على نظيره فريق نادى أيبارز



\ تقام المباراة بين الفريقين على ملعب أستاد الملعب البلدى ابوروا هذا وسوف تنطلق المباراه فى تمام الساعه ال10 ألا ربع مساء اليوم الأثنين حيث يسعى لاعبو كلا الفريقين الى أقتناص الفوز بالمباراه والحصول على 3 نقاط قد تفيد فى ترقى أحدى الفريقين بجدول ترتيب الدورى الأسبانى الليجا.

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