مباشر مباراة وادي دجلة و بتروجيت بث مباشر الاثنين 13-2-2017 الدوري المصري 2016/2017 on February 13, 2017

مشاهدة مباراة وادي دجلة وبتروجيت – بث مباشر الدوري المصري 2016/2017 – بتاريخ 13/02/2017, مباراه وادي دجلة و بتروجيت مباشر اليوم 13-2-.2017.الدوري المصري الممتاز – 2016 / 2017 – الدور الثاني.

مباشر مباراة وادي دجلة و بتروجيت بث مباشر الاثنين 13-2-2017 الدوري المصري 2016/2017 في الساعة 5 مساءً، على ملعب كلية الشرطةلعب كلية الشرطة بالعباسية، يدخل أسوان والداخلية مباراة صعبة ومصيرية لكلا الفريقين، حيث يعتبر لقاء بـ٦ نقاط، نظرًا لتقارب الفريقين فى جدل ترتيب مسابقة الدورى، حيث يقع الداخلية صاحب الأرض فى المركز الرابع عشر برصيد ١٥ نقطة، بينما يأتى أسوان فى المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط.

مباشر مباراة وادي دجلة و بتروجيت بث مباشر الاثنين 13-2-2017 الدوري المصري 2016/2017 , ستضيف نادي الداخلية نظيره أسوان، خلال المباراة التي تجمعهما في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الداخلية بقيادة مديره الفني أشرف قاسم، يسعى إلى استغلال ميزة إقامة اللقاء على ملعبه لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة، أما أسوان يأمل في الهروب من قاع جدول الدوري بتحقيق نتيجة إيجابيةعن طريق حصد نقطة التعادل على أقل تقدير, مباشر مباراة وادي دجلة و بتروجيت بث مباشر الاثنين13-2-2017 الدوري المصري 2016/2017.

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