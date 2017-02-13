مباشر مباراة الداخلية و أسوان مباشر الإثنين 13-2-2017 الدوري المصري on February 13, 2017

مشاهدة مباراة الداخلية وأسوان – بث مباشر الدوري المصري 2016/2017 – بتاريخ 13/02/2017, مباشر مباراة الداخلية و أسوان مباشر الإثنين 13-2-2017 الدوري المصري.

الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومصر وليبيا والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة السابعة مساءا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.الموعد لمباراة الداخلية‏ واسوان اليوم الاثنين 13 فبراير شباط, الساعة بالتوقيت العالمي.

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وكانت مباراة الذهاب ضمن الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب استاد أسوان قد إنتهت بفوز أسوان بهدفين دون رد سجلهما كل من باسم عيد من ضربة جزاء في الدقيقة 47 ومهاب سعيد في الدقيقة 71, مباشر مباراة الداخلية و أسوان مباشر الإثنين 13-2-2017 الدوري المصري.

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