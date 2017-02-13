مباشر مباراة بورنموث و مانشستر سيتي اليوم الاثنين 13-2-2017 الدوري الإنجليزي on February 13, 2017

الدوري الانجليزي الممتاز مباشر مباراة بورنموث و مانشستر سيتي اليوم الاثنين 13-2-2017 الدوري الإنجليزي , مباشرة اليوم , حيث يستضيف ملعب فيتنس فيرست ستديوم معقل فريق بورنموث بمدينة بورنموث بإنجلترا لقاء يجمع السيتزن فريق مانشستر سيتي مع بورنموث في ختام مباريات الجولةمباشر مباراة بورنموث و مانشستر سيتي اليوم الاثنين 13-2-2017 الدوري الإنجليزي.

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فريق بورنموث يحتل المركز الرابع عشر برصيد ست وعشرون نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقيه الثلاث وست نقاط عن مراكز الهبوط، فبعد أن خاض الفريق أربع وعشرون مباراة خلال الجولات الماضية، اقتسمها بين الخسارة والتي شملت إثنتي عشرة مباراة، والفوز التعادل حيث شمل الأول سبع مباريات فقط والثاني الخمس المتبقية. أما الضيوف فريق مانشستر سيتي، فيحتل المركز الثالث بعد أن تمكن من الصعود وإحتلال أحد المراكز الأربع الأولى من جديد، حيث يمتلك السيتيزن تسع وأربع نقطة بفارق عشر نقاط عن المتصدر تشيلسي، ونقطة وحيدة عن سابقه توتنهام، بعد أن حقق الفريق السماوي خمسة عشر انتصاراً، وخسر خمس أخرى، في ما تعثر بالتعادل خلال أربع مباريات فقط. وقد تمكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا من إعادة فريقه للانتصارات من جديد .

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