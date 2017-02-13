مباشر مباراة المقاولون العرب و الاتحاد السكندري مباشر الاثنين 13-2-2017 الدوري المصري on February 13, 2017

مباراة المقاولون العرب و الاتحاد السكندري

الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري يحل اليوم الاثنين ضيفا على المقاولون العرب، في المباراة التي تجمعهما بإستاد المقاولون بالجبل الأخضر، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



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