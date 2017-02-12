مباشر مباراة سوانزي سيتي و ليستر سيتي اليوم الاحد 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي on February 12, 2017

Swansea City vs Leicester City

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يواجه سوانزي سيتي نظيره فريق ليستر سيتي, وذلك ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” ليبرتي ” . ويحتل فريق ليستر سيتي المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة , في حين يحتل فريق سوانزي المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.مباراة سوانزي سيتي و ليستر سيتي اليوم 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي, مباشر مباراة سوانزي سيتي و ليستر سيتي اليوم 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي, مباشر مباراة سوانزي سيتي و ليستر سيتي اليوم 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي, مباشر سوانزي سيتي و ليستر سيتي اليوم 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي, مباشر مباراة سوانزي سيتي و ليستر سيتي 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي.