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» مباشر مباراة سوانزي سيتي و ليستر سيتي اليوم الاحد 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي
مباشر مباراة سوانزي سيتي و ليستر سيتي اليوم الاحد 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي
on February 12, 2017
Swansea City vs Leicester City
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يواجه سوانزي سيتي نظيره فريق ليستر سيتي, وذلك ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” ليبرتي ” . ويحتل فريق ليستر سيتي المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة , في حين يحتل فريق سوانزي المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.
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