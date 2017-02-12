مباشر مباراة تشيلسي و بيرنلي بث مباشر بتاريخ الاحد 12-02-2017 الدوري الانجليزي on February 12, 2017

مباشر مباراة تشيلسي وبيرنلي بث مباشر بتاريخ الاحد 12-02-2017 الدوري الانجليزي, يواجه تشيلسي فريق بيرنلي , وذلك ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” تيرف مور” . Watch Burnley vs Chelsea Live Today

ويحتل فريق تشيلسي المركز الأول برصيد 59 نقطة بفارق 9 نقاط تنهام الذي خسر أمس في نفس الجولة , في حين يحتل فريق بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة , ويحتل فريق تشيلسي حالياً وبعد مرور أربع وعشرون جولة قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد تسع وخمسون نقطة وبفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق توتنهام، وذلك بعد أن تمكن البلوز من تحقيق تسعة عشر انتصاراً وتلقى فقط ثلاث هزائم، مثاني أقل الفرق خسارة بعد أو ملاحقيه، إلا أنه أقل الفرق تعادلاً بلقائين فقط. أما فريق بيرنلي فيحتل المركز الثاني عشر, مباشر مباراة تشيلسي و بيرنلي بث مباشر بتاريخ الاحد 12-02-2017 الدوري الانجليزي. Burnley vs Chelsea,

التعليقات