مباشر مباراة نادي شباب خنيفرة و الوداد البيضاوى اليوم الاحد12/2/2017 دورى اتصالات المغرب on February 12, 2017





مباشر مباراة نادي شباب خنيفرة و الوداد البيضاوى اليوم الاحد12/2/2017 دورى اتصالات المغرب خوض فريق الوداد الرياضي اليوم على الساعة الثالثة زوالا مباراة مهمة ضد فريق شباب أطلس خنيفرة برسم الجولة السابعة عشرة من البطولة الإحترافية “اتصالات المغرب” لتأكيد الذات والعودة لتصدر سلم ترتيب البطولة.



مباشر مباراة نادي شباب خنيفرة و الوداد البيضاوى اليوم الاحد12/2/2017 دورى اتصالات المغرب , مباشر مباراة نادي شباب خنيفرة و الوداد البيضاوى اليوم الاحد12/2/2017 دورى اتصالات المغرب هذا ويسعى الفريق الأحمر للعودة لتصدر البطولة الإحترافية التي يتزعمها فريق الدفاع الحسني الجديدي مؤقتا، حين يحل الوداد ضيفا ثقيلا على فريق شباب أطلس خنيفرة في مباراة ستجرى أرضية الملعب البلدي بخنيفرة تحت إدارة الحكم عبد الرحيم اليعقوبي. مباشر مباراة نادي شباب خنيفرة و الوداد البيضاوى اليوم الاحد12/2/2017 دورى اتصالات المغرب .

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