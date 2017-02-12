ميسي سيزور مصر.. وهذا هدفه من الزيارة on February 12, 2017

يعتزم نجم الكرة الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي زيارة مصر يوم الأربعاء القادم، للمشاركة في دعم “الحملة السياحية العلاجية “تور آند كيور” لمواجهة “فيروس سي“ (التهاب الكبد الوبائي)، تحت شعار “عالم خالٍ من فيروس سي”.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 12 فبراير/شباط 2017 صوراً لعدد من الإعلانات في شوارع القاهرة، حول زيارة لاعب برشلونة وأحد أغلى لاعبي كرة القدم في العالم.

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ونقلت صحيفة “اليوم السابع“، أمس السبت، عن المكتب الإعلامي للشركة الراعية لبرامج “تور آند كيور” للسياحة العلاجية والخدمات الصحية، أن الاستعداد “للاحتفاء بزيارة النجم العالمي ميسي يجري على قدم وساق، حيث قامت الجهات الداعمة بنصب اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية بالعاصمة القاهرة، في مشهد ينم عن تحالف وطني للشركاء الداعمين من الشركات المصرية والعالمية للترويج لهذا الحدث”.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ميسي من المقرر أن يعلن عن “مفاجأة كبيرة للمصريين خلال زيارته”، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

ولاقت زيارة ميسي لمصر تفاعلاً كبيراً لدى وسائل الإعلام المصرية، وقال الإعلامي “عمرو أديب” إن زيارة ميسي فرصة مهمة لمصر وشكلها في الخارج، وتسليط الضوء على فيروس “سي” وعلاجه في مصر، والسياحة العلاجية.

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