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» مباشر مباراة الوكرة المرخية الاحد 12-2-2017دوري الرديف المشترك – قطر – 2016 / 2017 – الدور الثاني
مباشر مباراة الوكرة المرخية الاحد 12-2-2017دوري الرديف المشترك – قطر – 2016 / 2017 – الدور الثاني
on February 12, 2017
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مباشر مباراة الوكرة المرخية دوري الرديف المشترك – قطر – 2016 / 2017 – الدور الثاني
وفي نفس الجولة بملعب الخور، حقق رديف الريان الفوز على مستضيفه بثلاثية نظيفة حملت توقيع أحمد علاء (هدفين) ق.47 و87 وعبدالرحمن الحرازي ق.63، ليرتفع الريان للنقطة 26 ويبقى الخور في 19 نقطة.
أهم المباريات
وتختتم الجولة اليوم حيث تشهد أهم لقاءات المنافسة بمواجهة المرخية المتصدر لرديف الوكرة في السابعة إلا عشر دقائق بملعب حمد الكبير بالنادي العربي.;
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