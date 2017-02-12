مباشر مباراة الرائد و الباطن اليوم الاحد 12/2/2017 دوري جميل السعودي on February 12, 2017

مباراة الرائد والباطن بث مباشر اليوم، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الجولة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017 لكرة القدم بين نادي الرائد المستضيف ونادي الباطن الضيف.



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الرائد و الباطن اليوم الاحد 12/2/2017 دوري جميل السعودي موعد المباراة بين الرائد والباطن اليوم الاحد 12 فبراير شباط على الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت العالمي أي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومصر وليبيا والساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.مباراة الرائد و الباطن اليوم الاحد 12/2/2017 دوري جميل السعودي , مباشر الرائد و الباطن اليوم الاحد 12/2/2017 دوري جميل السعودي , مباشر مباراة الرائد و الباطن اليوم الاحد 12/2/2017 دوري جميل السعودي مباشر مباراة الرائد و الباطن اليوم الاحد 12/2/2017 دوري جميل السعودي مباشر مباراة الرائد و الباطن اليوم الاحد 12/2/2017 دوري جميل السعودي .