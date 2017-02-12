مباشر مباراة كروتوني و روما اليوم الأحد 12-2-2017 الدوري الإيطالي on February 12, 2017

روما يحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس بتسع نقاط، حيث يمتلك 50 نقطة، أما فريق كروتوني فيحتل المركز 19، وقبل الأخير، والثاني ضمن مراكز الهبوط للدرجة الأدنى، حيث يمتلك الفريق ثلاث عشرة . Watch Crotone vs Roma Live Today.

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نادى روما الايطالى بدخل اللقاء فى مشوار مطاردة نادى يوفنتوس ندما يحل ضيف على نادى كروتونى في مباراة ستقام على ملعب ايزيو سكيدا ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرون من الدورى الايطالى

مباشر مباراة كروتوني و روما اليوم الأحد 12-2-2017 الدوري الإيطالي يسعى الذئاب الاحد بقيادة المدير الفنى الايطالى لوتشيانو سباليتى الى انهاء عقدة الصغار هذا الموسمو سحق منافسهم من اجل الاستمرار فى مطاردة يوفنتوس ، فالبرغم من ان الفريق حقق انتصارات هامة على ميلان و انتر ميلان و نابولى و لاتسيو هذا الموسم الا انه سقط فى فخ الهزيمة امام فرق متواضعة امثال امبولى و كاليارى و تورينو و اتلانتا و سامبادوريا مما يعنى ان هناك مسلسل غير مرغوب فية يسعى سباليتى لانهائة اليوم امام كروتونى.

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