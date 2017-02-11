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» مباشر مباراة إنغولشتات و بايرن ميونيخ السبت 11-2-2017 الدوري الالماني
مباشر مباراة إنغولشتات و بايرن ميونيخ السبت 11-2-2017 الدوري الالماني
on February 11, 2017
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مباشر مباراة إنغولشتات و بايرن ميونيخ السبت 11-2-2017 الدوري الالماني يدخل بايرن ميونخ الالمانى ماتش مهمة باتجاه الاحتفاظ باللقب للبوندسليجا ذلك الفصل عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادى انجولشتات فى الماتش التى سوف تتم اقامة في ملعب اودى سبورت بارك في إطار منافسات الجولة العشرون من منافسات الدورى الالمانى لرياضة كرة القدم .
مباراة اليوم قوية بين فريق بايرن ميونخ الالمانى ضد فريق انغولشتات الالمانى فى الجولة العشرون من الدورى الالمانى الممتاز فى مباراة قوية بين بايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب الدورى الالمانى برصيد ستة و اربعون نقطة وبينما انغولشتات فى المركز السابع عشر برصيد خمسة عشر نقطة, مباشر مباراة إنغولشتات و بايرن ميونيخ السبت 11-2-2017 الدوري الالماني.Ingolstadt Bayern Munich.
مباشر مباراة إنغولشتات و بايرن ميونيخ السبت 11-2-2017 الدوري الالماني أنشيلوتي قال: فريق جيد يلعب بضغط كبير و الأمر الذي سيجعل المباراة صعبة و لكن الفريق مستعد و تابع أنشيلوتي متحدثا عن لاعب وسطه ريناتو سانشيز لم أشاهد لاعب خط وسط مدافع يمتلك تلك القوة التي لديه ولكن علينا منحه الوقت الكافي, مباشر مباراة إنغولشتات و بايرن ميونيخ السبت 11-2-2017 الدوري الالماني.
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