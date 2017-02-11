مباشر مباراة الشحانية و الجيش السبت 11-2-2017 دوري نجوم قطر on February 11, 2017

يستضيف ملعب استاد حمد الكبير مباراه من ضمن بطولة دورى نجوم قطر، المباراه التى ستجمع كل من الشحانيه وا لجيش، من ضمن مباريات الاسبوع ال20 من البطولة، وفى هذه المباراه يحل الجيش ضيفا على الشحانيه، وكلا من الفريقين فى مهمه البحث عن 3 نقاط ضمن هذه البطوله.

الشحانيه يريد من خلال مباراة اليوم السبت مل تامين نفسه ب 3 نقاط داخل هذه البطوله من اجل تفادى مرحله الخطر، لانه اصبح مهدد بالسقوط من هذه البطوله الى الدورى الدرجه الثانيه، وكانت الشحانيه فى خلال مباراه الجوله ال19 قد التقت مع السد، ونجحت الشحانيه فى خلال هذه المباراه من اقتناص نقطه وحيده.مباشر مباراة الشحانية و الجيش السبت 11-2-2017 دوري نجوم قطر.

مباشر مباراة الشحانية و الجيش السبت 11-2-2017 دوري نجوم قطر و وكانت المباراه السابقة التى جمعت بين كلا من الفريقين بنتيجه هدف لكل فرق، وتسعى الشحانيه من خلال مباراه اليوم من اج تعويض النقطتين التى فقدتهم خلال المباراه السابقه، وتخوض الشحانيه مباراه اليوم وهى تمتلك عدد 16 نقطه كامله، وتحتل بهم المركز القبل الاخير مباشره اى المركز ال13.

مباشر مباراة الشحانية و الجيش السبت 11-2-2017 دوري نجوم قطر

يحاول فريق الجيش من خلال مباراة اليوم السبت الاقتراب من احدى المراكز الثلاثه الاولى بعدما ابتعد عن المنافسه على هذه البطوله، وكان الجيش فى خلال اخر مباريات له قد ظهر بمستوى متذبذب، وكان الجيش خلال المباراه السابقه قد التقى مع السيليه، وفشل فى حصد ثلاثه نقاط كامله. مباشر مباراة الشحانية و الجيش السبت 11-2-2017 دوري نجوم قطر, مباشر مباراة الشحانية و الجيش السبت 11-2-2017 دوري نجوم قطر.

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