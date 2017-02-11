مباشر مباراة إتحاد كلباء و الظفرة السبت 11-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي on February 11, 2017





مباراة إتحاد كلباء والظفرة اليوم السيت ، حيث يستضيف ملعب نادي إتحاد كلباء مباراة الجولة 18 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم لكرة القدم بين إتحاد كلباء ونادي الظفرة .



مباشر مباراة إتحاد كلباء و الظفرة السبت 11-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي Ittihad Kalba VS Al Dhafra.

موعد المباراة بين إتحاد كلباء والظفرة هو السبت 11 فبراير شباط الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا بالتوقيت العالمي, الساعة الثانية وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت الجزائر و تونس, الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة و مصر و ليبيا, الساعة الرابعة وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة و المملكة العربية السعودية والسودان والساعة الخامسة وعشرين دقيقة بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.مباشر مباراة إتحاد كلباء و الظفرة السبت 11-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي.

مباراة إتحاد كلباء والظفرة اليوم السيت ، حيث يستضيف ملعب نادي إتحاد كلباء مباراة الجولة 18 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم لكرة القدم بين إتحاد كلباء ونادي الظفرة Ittihad Kalba Al Dhafra, مباشر مباراة إتحاد كلباء و الظفرة السبت 11-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي.

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