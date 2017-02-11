مباشر مباراة مانشستر يونايتد و واتفورد بث مباشر السبت 11-02-2017 الدوري الانجليزي on February 11, 2017

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر بتاريخ 11-02-2017 الدوري الانجليزي, Manchester United vs Watford, يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق واتفورد, وذلك ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب “أولد ترافورد ” . ويحتل فرق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الرابع الذي يحتله أرسنال , في حين يحتل فريق واتفورد المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

مباشر مباراة مانشستر يونايتد و واتفورد بث مباشر السبت 11-02-2017 الدوري الانجليزيو Manchester United Watfordز

و مانشستر يونايتد يريد من اللقاء استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة نتائجه الجيدة في محاولة لخطف مركز في المراكز الأولي فى لدور الانجليزي، في حين يتطلع فريق واتفورد إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه., مباشر مباراة مانشستر يونايتد و واتفورد بث مباشر السبت 11-02-2017 الدوري الانجليزي, .فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز 6 في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق واتفورد المركز العاشر برصيد 30 نقطة في جدول الدوري الانجليزي.ز.

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