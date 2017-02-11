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مباشر مباراة برشلونة و ديبورتيفو الافيس بث مباشر السبت 11-02-2017 الدوري الاسباني

on February 11, 2017

برشلونة و ديبورتيفو الافيس

فريق برشلونة يواجه فريق ديبورتيفو ألافيس , وذلك ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب “مينديزوروزا ” . Deportivo Alaves vs Barcelona

برشلونة يحتل المركز 2 برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي لديه لقائين مؤجلين , في حين يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة . مباشر مباراة برشلونة و ديبورتيفو الافيس بث مباشر السبت 11-02-2017 الدوري الاسباني , Deportivo Alaves Barcelona,مباشر مباراة برشلونة و ديبورتيفو الافيس بث مباشر السبت 11-02-2017 الدوري الاسباني.

 

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