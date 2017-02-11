مباشر مباراة آرسنال و هال سيتي مباشر السبت 11-2-2017 الدوري الانجليزي on February 11, 2017



مباشر مباراة آرسنال و هال سيتي مباشر السبت 11-2-2017 الدوري الانجليزي Arsenal FC VS Hull City, مباشر مباراة آرسنال و هال سيتي مباشر السبت 11-2-2017 الدوري الانجليزي.

ارسنال يدخل اللقاء الصعب حيث يستضيف هال سيتى الانجليزى على ملعب الامارات في الجولة 25 من البريميرليج ، يسعى بقيادة المدير الفنى الفرنسى ارسين فينجر الى الفوز اليوم مستغلا عامل الارض و الجمهور. و يفتتح ارسنال لقاءات الجول الخامسة و العشرون املا فى تعويض السقوط فى اخر لقاء امام متصدر الدورى تشيلسى الانجليزى بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد و الابتعاد عن ملاخقة البلوز ، حيث تراجع ارسنال الى المركز الرباع برصيد 47 نقطة بعد السقوط فى اخر لقاءاتة.

مباشر مباراة آرسنال و هال سيتي مباشر السبت 11-2-2017 الدوري الانجليزي Arsenal Hull City , ارسين فينجر يريد استعادة الانتصارات للفريق على حساب خصمة ندى هال سيتى و تجنب السقوط فى الهزيمة اليوم ، حيث لم يفز ارسنال فى اخر لقائين بالدورى و هزم من واتفورد ثم تشيلسى فى اخر جولتين بالبريميرليج مباشر مباراة آرسنال و هال سيتي مباشر السبت 11-2-2017 الدوري الانجليزي

يدخل هال سيتى البريميرليج معنويات عالية بعد ان قدم مستوى جيد فى كأس رابطة الاندية المحترفين و خرج من الدور قبل النهائى بصعوبة على يد مانشستر يونايتد بالاضافة الى تحقيق نتائج جيدة فى اخر لقائين بعد التعادل مع مانشستر يونايتد ثم الفوز على ليفربول فى واحدة من كبرى مفاجات الجولة السابقةز

و سيسعى النمور اليوم الى الخروج بنتيجة ايجابية تساعدهم فى تحسين ترتيبهم ، حيث يحتل حاليا هال سيتى المركز 18 برصيد 18 نقطة.

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