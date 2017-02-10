مباشر مباراة الخور و معيذر بث مباشر اليوم الجمعة 10-2-2017 دوري نجوم قطر on February 10, 2017

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مباراة الخور ومعيذر الجولة 20 ضمن دوري نجوم قطر 2016 – 2017, موعد المباراة بين فريق الخور وفريق معيذر اليوم الجمغة حيث يتقى صاحب المركز العاشر وهو فريق الخور امام فريق معيذر صاحب المركز الثالث عشر.

مباراه الخور ومعيذر بث مباشر اليوم 10-2-2017 , عصر اليوم الجمعة على ملعب الخور الذي يستضيف فريق الخور الرياضى و فريق معيذر فى ضمن منافسات الاسبوع العشرين من دورى نجوم قطر حيث فريق الخور صاحب المركز العاشر ورصيد نقاط تسعه عشر نقطه انما فريق معيذر فهو صاحب المركز الثالث عشر ورصيد نقاط خمسه عشر نقطه تبدا المباراة فى تمام الساعة الرابعه الا الثلث بتوقيت القاهره اما توقيت السعوديه وقطر الساعه الخامسة الا الثلث عصراً.

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