مباشر مباراة الإمارات و حتا بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي دوري الخليج العربي on February 10, 2017

مباراة الامارات وحتا الجولة 18 ضمن دوري الخليج العربي 2016 – 2017, مباشر مباراة الإمارات و حتا بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي دوري الخليج العربي,

يلتقى اليوم الإمارات مع فريق حتا عند الساعة الخامسة و الثلث مساء اليوم الجمعة، في جولات الأسبوع 18 من دوري الخليج العربي، انها مواجهة الواحد نحو النقاط الثلاث، التي يبحث عنها الفريقان ، حيث يمنح الفوز صاحب الأرض وهو يمتلك 12. مباشر مباراة الإمارات و حتا بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي دوري الخليج العربي.

و النقاط تقود فرثق حتا الذي يملك 17 نقطة في المركز 10 إلى الأمام، اما الخسارة تجعله أمام وضع صعب، خسارة حتا فإنها تدخله دائرة الهبوط، التي ظل بعيداً منها قبل مباريات الجولة السابقة.

مباشر مباراة الإمارات و حتا بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي دوري الخليج العربي

وبني ياس مع خسارته أمام السماوي، لتتعقد حساباته ويستشعر الخطر الذي سيتفاقم عليه حال لم ينجح في تحقيق الفوز، الذي غاب عنه منذ نهاية الجولة 10، والمؤكد أيضاً أن خسارة الإعصار ستشعل المنافسة بين فرق الترتيب الأخير، خلال الأسابيع المقبلة للمحافظة على التواجد بالدوري, مشاهدة مباراة الإمارات وحتا دوري الخليج العربي الاماراتي بث مباشر.

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