مباشر مباراة الأهلي و الشباب الاماراتي بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017 on February 10, 2017

مشاهدة مباراة الأهلي والشباب الاماراتي – بث مباشر الدوري الاماراتي 2016/2017 – بتاريخ 10/02/2017.

يستضيف نادي الأهلي دبي، فريق الشباب في استاد راشد في دبي في 8 والربع اليوم الجمعة ، في الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي، في لقاء سيكون فرصة أمام «الفرسان»، للعودة إلى الانتصارات على ملعبه، بعدما ظل قرابة العامين بلا خسارة على ملعب استاد راشد، قبل أن يخسر أمام العين 1-2 في الجولة قبل الماضية.

المباراة هي فرصة أمام الشباب لعلاج جراح الخسارة في الجولة الماضية برباعية نظيفة من فريق الإمارات ,مباشر مباراة الأهلي و الشباب الاماراتي بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017 .

الأهلي يحمل الأمل في المنافسة على لقب الدورة، وتتطلب المرحلة الحالية من «الفرسان»، القتال على كل نقطة، مع اشتعال الصراع على القمة.

مشاهدة مباراة الأهلي والشباب دوري الخليج العربي الاماراتي بث مباشر, والتي لا يزال فريق الأهلي قريباً من أضوائها، باحتلاله المركز الرابع برصيد 35 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الجزيرة المتصدر، في حين، ابتعد الشباب «الجوارح» حسابياً عن آمال الفوز بالدوري، بوجوده في المركز السادس برصيد 24 نقطة، أي بفارق 20 نقطة .

التعليقات