مباشر مباراة بني ياس و الجزيرة بث مباشر الجمعة 10-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017 on February 10, 2017

مباراة بني ياس والجزيرة الجولة 18 ضمن دوري الخليج العربي 2016 – 2017

يواجه الجزيرة اختباراً دقيقا، اليوم الجمعة، في المباراة وع فرثق بني ياس في ملعب استاد الشامخة بأبوظبي الساعة 5:25، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

الجزيرة يدخل مباراة اليوم يحمل بانتصارين على الشارقة وكلباء، ومعه 44 نقطة ، مباراة بني ياس قد تمثل منعطفاً مهماً بالنسبة للفريق السماوي، العائد إلى الانتصارات الجولة الماضية بعد الفوز على حتا، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط. الفريق لايزال في القاع، لكن تغيير الجهاز الفني بالمدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر أسهم في صحوة السماوي الأخيرة، وسيكون الفريق متحفزاً لمواصلة طريق الانتصارات، هرباً من الخطر، في المقابل يريد الجزيرة استغلال تعثر مطارده العين الذي خسر من دبا أمس، وبلوغ النقطة 47.

مشاهدة مباراة بني ياس والجزيرة – بث مباشر الدوري الاماراتي 2016/2017 – بتاريخ 10/02/2017

مدرب الجزيرة تين كات شدد ، على أهمية أن يتحلى لاعبوه بروح قتالية عالية، وأن يقدموا كل ما لديهم أمام بني ياس، حتى يحصل على النقاط الكاملة من المواجهة التي وصفها بالصعبة.

وأضاف المدرب تين كات في المؤتمر الصحافي «المواجهة هي الأصعب بالنسبة لنا، لأن المنافس يقاتل بشراسة للابتعاد عن المركز الأخير، في الوقت نفسه لا يعانون ضغوطاً إضافية، لأن جميع التوقعات النظرية ترشح الجزيرة للفوز في هذه مباراة» اليوم الجمعة .

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