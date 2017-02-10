مباشر مباراة الاهلي و الزمالك بث مباشر الجمعة 10-2-2017 مباراة كاس السوبر 2017 on February 10, 2017

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السادسة مساء الجمعة، بتوقيت القاهرة مباراة الأهلى و الزمالك في استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى. مباشر مباراة الاهلي و الزمالك بث مباشر الجمعة 10-2-2017 مباراة كاس السوبر 2017

المنافسة هي على لقب السوبر المحلى، تُقام المباراة بين الأهلى حامل لقب الدوري و الزمالك بطل الكأس فى مباراة تحظى باهتمام الملايين لانها تُمثل كلاسيكو العرب.

مباراة الأهلى والزمالك بعد أيام من المونديال الأفريقى, مباشر مباراة الاهلي و الزمالك بث مباشر الجمعة 10-2-2017 مباراة كاس السوبر 2017.

مباراة الأهلى والزمالك بعد أيام من حصول مصر على لقب وصيف أمم أفريقيا ، ويترقب الجميع اللقاء بعد توقف مسابقة الدورى لأكثر من 40 يومًا بسبب بطولة الأمم الأفريقية وما يُزيد من قوة وإثارة مباراة اليوم هى إنها تأتى أيضًا بعد قمة مُثيرة جمعت الفريقين منذ أسابيع وتحديدًا فى 29 ديسمبر الماضى فى ختام الجولة الـ17 للدورى، والتى حسمها المارد الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة.

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