مباشر مباراة أم صلال و الأهلي بث مباشر الجمعة 10-2-2017 دوري نجوم قطر on February 10, 2017

مباشر مباراة أم صلال و الأهلي بث مباشر الجمعة 10-2-2017 دوري نجوم قطر

موعد مباراة ام صلال والاهلى اليوم الجمعه 10/2/2017-فى الاسبوع العشرين من دورى نجوم قطر ,مشاهدة مباراة أم صلال والأهلي دوري دوري نجوم قطر بث مباشر.

المباراة الاولى بين ام صلال ( 22 نقطة و فريق الاهلي 23 نقطة على استاد سحيم بن مدح في قطر



المباراة الساعة الرابعة وأربعين دقيقة ، بتوقيت قطر والسعودية والثالثة واربعين دقيقة بتوقيت القاهرة، يريد الفريقان بدل ما ضاع منهما في الجولة السابقة، حيث إستلم الاهلي ضياع ثقيلة في مُواجهة الريان 1-5، في حين تعادل أم صلال مع الخريطيات بلا غايات ويسعى الاهلي الى الانتصار وتثبيت اقدامه في الترتيب السادس والسعي أيضاًً الى الترتيب الخامس، وهو نفس امل وطموح ام صلال الذي تقهقر كثيراً في بضع الماتشات الفائتة.مباراه أم صلال و الأهلي بث مباشر اليوم 10-2-2017.

مباشر مباراة أم صلال و الأهلي بث مباشر الجمعة 10-2-2017 دوري نجوم قطر

مشاهدة مباراة أم صلال والأهلي دوري دوري نجوم قطر بث مباشر، محمود جابر مدرب ام صلال قال ان جميع الماتشات المتبقية في بطولة دوري نجوم دولة قطر سوف تكون هامة، وتحدث ان الصدام في مُواجهة الاهلي سوف تكون عسيرة، مشيراً الى ان فريقه بدأ في الاكتمال وهو ما سيدفعه الى تقصي حصيلة ايجابية وتعويض العواقب التي تحققت بالجولات السابقة واضاف حابر قائلاً:” الاهلي فريق جيد بصرف النظر عن خسارته الاخيرة في مُواجهة الريان،

واتوقع ان تأتي الماتش قوية فى ظل فارق نقطة واحدة لمصلحة الاهلي، وهناك إعداد لبعض اللاعبين حتى يلحقوا باللقاء، واي فريق يتعرض للغيابات، وسنحاول ان نفرض اسلوبنا الذي نلعب به، والغيابات في أي فريق احيانا قد تصبح لها حصائل ايجابية .”

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