مباشر مباراة أم صلال و الأهلي بث مباشر الجمعة 10-2-2017 دوري نجوم قطر
موعد مباراة ام صلال والاهلى اليوم الجمعه 10/2/2017-فى الاسبوع العشرين من دورى نجوم قطر ,مشاهدة مباراة أم صلال والأهلي دوري دوري نجوم قطر بث مباشر.
المباراة الاولى بين ام صلال ( 22 نقطة و فريق الاهلي 23 نقطة على استاد سحيم بن مدح في قطر
مباشر مباراة أم صلال و الأهلي بث مباشر الجمعة 10-2-2017 دوري نجوم قطر
مشاهدة مباراة أم صلال والأهلي دوري دوري نجوم قطر بث مباشر، محمود جابر مدرب ام صلال قال ان جميع الماتشات المتبقية في بطولة دوري نجوم دولة قطر سوف تكون هامة، وتحدث ان الصدام في مُواجهة الاهلي سوف تكون عسيرة، مشيراً الى ان فريقه بدأ في الاكتمال وهو ما سيدفعه الى تقصي حصيلة ايجابية وتعويض العواقب التي تحققت بالجولات السابقة واضاف حابر قائلاً:” الاهلي فريق جيد بصرف النظر عن خسارته الاخيرة في مُواجهة الريان،
واتوقع ان تأتي الماتش قوية فى ظل فارق نقطة واحدة لمصلحة الاهلي، وهناك إعداد لبعض اللاعبين حتى يلحقوا باللقاء، واي فريق يتعرض للغيابات، وسنحاول ان نفرض اسلوبنا الذي نلعب به، والغيابات في أي فريق احيانا قد تصبح لها حصائل ايجابية .”