مباشر مباراة العين و دبا الفجيرة بث مباشر الخميس 9-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017 on February 9, 2017

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مباريات الجولة 18 اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وفيها مباراتان قويتان, العين يستضيف فريق دبا الفجيرة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في مواجهة قوية للزعيم العيناوي .

العين يسعى من اجل مواصلة الانتصارات والنقاط المباراة الثلاث، حيث يدخل اللقاء بمعنويات عالية منتعشاً بفوزه الكبير بالجولة الماضية على النصر بثلاثية نظيفة . أبرز النجوم عمر عبد الرحمن والوافد الجديد الدولي السعودي ناصر الشمراني والمتألق كايو، وتحت قيادة مدربهم الجديد الكرواتي، زوران ماميتش .

العين يحتل المركز 2 بجدول ترتيب الدوري ورصيد 37 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجزيرة ، ويحتل دبا الفجيرة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة .

يحل الوصل ضيفاً على نظيره الشارقة على ملعب الأخير في مواجهة صعبة على الفريقين, ويحتل الوصل المركز الثالث برصيد 36 نقطة، في حين يقبع الشارقة في المركز التاسع برصيد 17 نقطة . مباشر مباراة العين و دبا الفجيرة بث مباشر الخميس الدوري الاماراتي 2016/2017 – 09/02/2017.

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