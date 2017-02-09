مباشر مباراة العربي و الغرافة الخميس 9-2-2017 الجولة 20 ضمن دوري نجوم قطر 2016 – 2017 on February 9, 2017

مباراة العربي والغرافة الجولة 20 ضمن دوري نجوم قطر 2016 – 2017, مباراه العربي و الغرافة بث مباشر دوري نجوم قطر 9-2-2017

اليوم الخميس فريق العربي يواجه الغرافة في مباراة بينهما بالجولة 20 من مباريات الدوري القطري للمحترفين “نجوم قطر”, الغرافة يحتل المركز 5 برصيد 31 نقطة و فارق 18 نقطة عن لخويا المتصدر , يقع العربي في المركز 8 برصيد 20 نقطة.

في الجولة ذاتها فريق السيلية صاحب المركز 9 رصيده 20 نقطة يواجه الخريطيات صاحب المركز 11 ورصيد 16 نقطة في ختام مباريات اليوم الخميس 9 شباط 2017.

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