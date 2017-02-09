مباشر مباراة الشارقة و الوصل – بث مباشر الخميس 9-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017 on February 9, 2017

مشاهدة مباراة الشارقة و الوصل – بث مباشر الدوري الاماراتي 2016/2017 – بتاريخ 09/02/2017, مباراه الوصل و الشارقة بث مباشر اليوم دوري الخليج 9-2-2017.

. مشاهدة مباراة الشارقة والوصل بث مباشر بتاريخ 09-02-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي.

ملعب استاد الشارقة في الإمارة يشتضيف مباراة الشارقة والوصل في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، فريق الشارقة يبحث عن كيفية الأمان بعد أن وصل رصيد النقاط إلى 17 نقطة.

يأمل الوصل وله 36 نقطة في المركز 3 تحقيق هدفه المزدوج، مثل الشارقة ، الذي يريد رد الاعتبار من فريق الشارقة بعد الفوز على الفهود في لقاء جمعهما في كأس رئيس الدولة، وفيها حقق الشارقة انتصاراً كاسحاً، والهدف الآخر للوصل هو السعي للبقاء بين الكبار.

يلعب فريق بـ3 لاعبين أجانب ، ويغيب عن فريق الشارقة لاعب الوسط البولندي، في حين يغيب عن الوصل مينديز، وهو لاعب أصبحت له قيمته الكبيرة بين فهود زعبيل، في حين سيوجد الثلاثي ماتسودا وديجاو وريفاس في كتيبة الملك، وكايو وليما وسيرجينيو في كتيبة الفهود.

يتسلح كل فريق بعناصر تخطط للفوز، الشارقة يملك لاعبين مواطنين منهم عمر جمعة ربيع، و الحسن صالح، وحمد إبراهيم والمدافع عبدالله تراوري ، وفي الوصل هناك علي سالمين وعبدالرحمن علي المدافع الذي يقدم مستويات متميزة حتى الآن، ووحيد إسماعيل وأحمد الشامسي.

مباشر مباراة الشارقة و الوصل – بث مباشر الخميس 9-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017, مباشر مباراة الشارقة و الوصل – بث مباشر الخميس 9-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017 , مباشر مباراة الشارقة و الوصل – بث مباشر الخميس 9-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017 , مباشر مباراة الشارقة و الوصل – بث مباشر الخميس 9-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017 مباشر مباراة الشارقة و الوصل . بث مباشر الخميس 9-2-2017 الدوري الاماراتي 2016/2017

التعليقات